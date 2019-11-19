Путин встретится с президентом Швейцарии в Москве
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Кремля, Маурер посетит Россию с рабочим визитом.
На переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также будут затронуты некоторые актуальные темы международной повестки дня.
10 июня первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия приветствует вклад Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.