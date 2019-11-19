Путин встретится с президентом Швейцарии в Москве

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Российский лидер Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Швейцарии Ули Маурером 21 ноября в Москве.
Путин встретится с президентом Швейцарии в Москве
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Кремля, Маурер посетит Россию с рабочим визитом.

На переговорах будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также будут затронуты некоторые актуальные темы международной повестки дня.

10 июня первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия приветствует вклад Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.

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