Россия приветствует вклад Швейцарии во внутриукраинское урегулирование

Первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия приветствует вклад Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.

«Прежде всего, это бывший посол по особым поручениям Хайди Тальявини, которая в 2014-2015 годах занимала пост спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине и принимала непосредственное участие в выработке известных минских соглашений», — цитирует РИА Новости Приходько.

Он также отметил, что представитель Швейцарии Тони Фриш, который является координатором гуманитарной подгруппы контактной группы, делает многое для решения неотложных проблем населения пострадавших от войны районов Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва хотела бы видеть усилия Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.