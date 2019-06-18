Лавров посоветовал послу Швейцарии в Москве поговорку на случай введения санкций

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Посол Швейцарии в России Ив Россье в ходе церемонии открытия обновлённого комплекса зданий дипмиссии страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок.
Лавров посоветовал послу Швейцарии в Москве поговорку на случай введения санкций
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, всего в стихотворении были упомянуты 14 фразеологизмов, в том числе «конь в пальто», «дед Пихто» и «нет худа без добра».

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку процитировал Иву Россье ещё одну поговорку, которая могла бы пригодиться дипломату в том случае, если в отношении главы швейцарской дипмиссии введут санкции.

«Волков бояться — в лес не ходить», — сказал глава МИД России.

16 января Лавров в ходе большой пресс-конференции в связи с заминкой журналиста CBS пошутил по поводу «красной кнопки».

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