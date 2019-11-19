Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

«Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп сделал это, точно так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переездом посольства США в Иерусалим», — написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил об изменении позиции США по легитимности израильских поселений на территории Палестины и их соответствии международному праву.

Он отметил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

МИД Израиля приветствовал решение США.

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