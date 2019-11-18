Зариф назвал лицемерием заявления США о поддержке иранского народа
«Режим, который осуществляет против Ирана экономический терроризм, препятствуя получению простыми людьми еды и лекарств, в том числе больными и пожилыми, не имеет права так нагло заявлять о поддержке иранского народа», — цитирует РИА Новости заявление Зарифа, опубликованное в Telegram-канале МИД Ирана.
По его словам, подобные заявления являются «постыдной ложью» и лицемерием.
В МИД Ирана отметили, что Вашингтон считает своей основной задачей навязывание Тегерану требований путём экономического давления.
Ранее Белый дом заявил о праве иранцев на мирный протест и осудил применение силы в отношении демонстрантов.
В МИД России допустили причастность внешних сил к протестам в Иране, начавшимся на фоне повышения цен на бензин.