Зариф назвал лицемерием заявления США о поддержке иранского народа

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в «наглом лицемерии» после заявления Белого дома о поддержке иранских граждан в мирных протестах.

«Режим, который осуществляет против Ирана экономический терроризм, препятствуя получению простыми людьми еды и лекарств, в том числе больными и пожилыми, не имеет права так нагло заявлять о поддержке иранского народа», — цитирует РИА Новости заявление Зарифа, опубликованное в Telegram-канале МИД Ирана.

По его словам, подобные заявления являются «постыдной ложью» и лицемерием. 

В МИД Ирана отметили, что Вашингтон считает своей основной задачей навязывание Тегерану требований путём экономического давления.

Ранее Белый дом заявил о праве иранцев на мирный протест и осудил применение силы в отношении демонстрантов.

В МИД России допустили причастность внешних сил к протестам в Иране, начавшимся на фоне повышения цен на бензин.

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