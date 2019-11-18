В МИД России допустили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что к беспорядкам в Иране могут быть причастны внешние силы.

«Здесь и так непростая, напряжённая ситуация: значительное повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы. — RT) вместе», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что пока нет сообщений о пострадавших в результате уличных протестов россиянах.

Ранее Белый дом поддержал протесты в Иране, связанные с повышением цен на бензин, и осудил применение силы в отношении демонстрантов.