В МИД России допустили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране

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Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что к беспорядкам в Иране могут быть причастны внешние силы.
В МИД России допустили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране
  • РИА Новости

«Здесь и так непростая, напряжённая ситуация: значительное повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы. — RT) вместе», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что пока нет сообщений о пострадавших в результате уличных протестов россиянах.

Ранее Белый дом поддержал протесты в Иране, связанные с повышением цен на бензин, и осудил применение силы в отношении демонстрантов.

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