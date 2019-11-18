Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Турция может возобновить военную операцию на территории Сирии, если Россия и США не выполнят договорённости с Анкарой по северной части САР. Об этом, как передаёт Anadolu, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Выполнили ли они всё, что необходимо было выполнить согласно договорённостям? Нет, до сих пор не выполнили, но они должны это сделать»,— сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция готова добиться полного вывода курдских формирований с севера Сирии.

«Если мы не получим результатов, мы снова сделаем то, что необходимо», — сказал дипломат, подразумевая операцию Вооружённых сил Турции в Сирии.

Ранее ФАН, ссылаясь на Минобороны, передавало, что в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии российской стороной было зафиксировано 23 нарушения.

14 ноября Россия и Турция провели шестое совместное патрулирование к северу от сирийского города Эль-Камышлы.

В конце октября глава Минобороны России Сергей Шойгу подчёркивал, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда.