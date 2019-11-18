Эксперт оценил интерес Саудовской Аравии к закупке российских комплексов ПВО

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Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал заинтересованность Саудовской Аравии в закупке зенитных ракетных систем С-400 у России.
Эксперт оценил интерес Саудовской Аравии к закупке российских комплексов ПВО
  • РИА Новости

По его мнению, это свидетельствует о том, что C-400 на данный момент является лучшим в мире.

«С-400 — это лучший комплекс ПВО в мире, ни один другой к нему и близко не подходит. Американский Patriot вообще в подмётки не годится, хотя они его всем навязывают. Поэтому на покупку нашего С-400 страны выстраиваются в очередь», — подчеркнул Литовкин.

Он также напомнил, что С-400 уже приобрели Китай и Турция.

Ранее в ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400.

В начале октября военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара о том, что США не могут указывать индийской стороне, закупать военную технику у России или нет.

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