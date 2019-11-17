В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
- РИА Новости
«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 «Триумф». В настоящее время мы с партнёрами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», — приводит её слова на выставке Dubai Airshow РИА Новости.
Она также рассказала об интересе к С-400 и со стороны других стран Ближнего Востока.
«Обращения всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», — подчеркнула представитель ФСВТС.
Ранее лидер России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить ЗРС С-300 или С-400 для надёжной защиты любых объектов инфраструктуры страны.