В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400

Контракт о поставке Саудовской Аравии зенитных ракетных комплексов С-400 подписан в 2017 году, в настоящее время идут переговоры по условиям его вступления в силу, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 «Триумф». В настоящее время мы с партнёрами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», — приводит её слова на выставке Dubai Airshow РИА Новости.

Она также рассказала об интересе к С-400 и со стороны других стран Ближнего Востока.

«Обращения всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», — подчеркнула представитель ФСВТС.

Ранее лидер России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить ЗРС С-300 или С-400 для надёжной защиты любых объектов инфраструктуры страны.