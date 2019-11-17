Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дата визита российского президента Владимира Путина на Кубу будет зависеть от его графика.

«Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Спикер уточнила, что дата визита зависит от графика работы президента и сроков согласования с кубинской стороной.

Она также добавила, что подобные вопросы решаются по дипломатическим каналам.

29 октября российский лидер пообещал кубинскому президенту Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.