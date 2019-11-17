Матвиенко рассказала о дате визита Путина на Кубу

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что дата визита российского президента Владимира Путина на Кубу будет зависеть от его графика.

«Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Спикер уточнила, что дата визита зависит от графика работы президента и сроков согласования с кубинской стороной.

Она также добавила, что подобные вопросы решаются по дипломатическим каналам.

29 октября российский лидер пообещал кубинскому президенту Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.

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