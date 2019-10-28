Президент Кубы встретится с Путиным и Медведевым

Президент Кубы Мигель Диас-Канель проведёт в Москве встречи с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 28 октября Путин планирует обсудить с Диасом-Канелем перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнёрства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, в процессе переговоров Медведева с кубинским президентом 29 октября будет обсуждаться ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам состоявшегося 3—4 октября официального визита российского премьера на Кубу. Планируется рассмотреть актуальные вопросы российско‐кубинского сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, гуманитарной и других сферах.

Накануне Мигель Диас-Канель в рамках визита в Россию прибыл в Санкт-Петербург.