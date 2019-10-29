Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну

Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.

Как передаёт Интерфакс, на встрече двух лидеров Диас-Канель пригласил Путина на Кубу.

«Спасибо большое вам за приглашение. Обязательно им воспользуюсь», — ответил Путин.

Диас-Канель находится с официальным визитом в Москве.