Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс, на встрече двух лидеров Диас-Канель пригласил Путина на Кубу.
«Спасибо большое вам за приглашение. Обязательно им воспользуюсь», — ответил Путин.
Диас-Канель находится с официальным визитом в Москве.
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