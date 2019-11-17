Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, в том числе трое детей, которые были членами одной семьи, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что подозреваемым, по данным полиции, является один из погибших.

Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок. Ещё трое детей были ранены, двое из них скончались в больнице, ещё одному оказывают помощь врачи.

Полиция не может сообщить, кто из членов семьи стрелял.

Неизвестно также то, погиб ли стрелок от причинённого самому себе ранения.

Ранее во время матча по американскому футболу между университетскими командами Плезантвиля и Кэмдена один из болельщиков открыл стрельбу.