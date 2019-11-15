СМИ: Полиция установила личность стрелявшего в школе в Калифорнии

Американская полиция установила личность стрелка, напавшего на школу в городе Санта-Кларита в Калифорнии, им оказался 16-летний подросток. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей полиции.

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По данным телеканала, Натаниэль Берхоу, предположительно, открывший стрельбу, находится в больнице в тяжёлом состоянии. Как заявил представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер, мотивы нападавшего пока неизвестны. Указывается, что стрельба в школе продолжалась в течение 16 секунд. В связи с нападением во всех ближайших школах 15 ноября отменили занятия. Ранее в Калифорнии при стрельбе в школе два человека погибли и трое пострадали.