СМИ: Полиция установила личность стрелявшего в школе в Калифорнии
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По данным телеканала, Натаниэль Берхоу, предположительно, открывший стрельбу, находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Как заявил представитель управления шерифа округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер, мотивы нападавшего пока неизвестны.
Указывается, что стрельба в школе продолжалась в течение 16 секунд.
В связи с нападением во всех ближайших школах 15 ноября отменили занятия.
Ранее в Калифорнии при стрельбе в школе два человека погибли и трое пострадали.