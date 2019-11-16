Суд в Испании закрыл дело против украинского олигарха Фирташа
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Об этом информирует El Español.
«Полученные на сегодняшний день материалы следствия основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых», — цитирует издание судью Игнасио Санчеса.
Ранее сообщалось, что Фирташ с адвокатами затягивает завершение процесса своей экстрадиции из Австрии в Соединённые Штаты требованием пересмотра дела.
В июле вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу Фирташа США.
В Соединённых Штатах бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.