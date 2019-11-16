Суд в Испании закрыл дело против украинского олигарха Фирташа

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Суд в Испании закрыл дело по факту отмывания денег, в котором фигурировали 17 человек, в том числе украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Суд в Испании закрыл дело против украинского олигарха Фирташа
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует El Español.

«Полученные на сегодняшний день материалы следствия основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых», — цитирует издание судью Игнасио Санчеса.

Ранее сообщалось, что Фирташ с адвокатами затягивает завершение процесса своей экстрадиции из Австрии в Соединённые Штаты требованием пересмотра дела.

В июле вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу Фирташа США.

В Соединённых Штатах бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения. 

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