Глава МИД Австрии прокомментировал ситуацию с экстрадицией Фирташа

Короткая ссылка
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ со своими адвокатами затягивают завершение процесса его экстрадиции из Австрии в Соединённые Штаты требованием пересмотра дела, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Глава МИД Австрии прокомментировал ситуацию с экстрадицией Фирташа
  • РИА Новости

«Что касается вопроса с Фирташом, то это (экстрадиция в США. — RT) не затягивается с австрийской стороны. Что касается австрийской стороны, то Министерство юстиции уже соответствующее постановление приняло об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела», — цитирует Шалленберга РИА Новости.

По его словам, завершить процесс экстрадиции можно будет только после окончания судебных разбирательств.

Ранее вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу Фирташа Соединённым Штатам.

В июне австрийский Верховный суд одобрил экстрадицию олигарха, обвиняемого в Соединённых Штатах во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения. 

Отмечалось, что его экстрадиции также требовала Испания, где Фирташа подозревали в отмывании денег и создании преступной группировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить