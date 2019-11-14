Глава МИД Австрии прокомментировал ситуацию с экстрадицией Фирташа

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ со своими адвокатами затягивают завершение процесса его экстрадиции из Австрии в Соединённые Штаты требованием пересмотра дела, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Что касается вопроса с Фирташом, то это (экстрадиция в США. — RT) не затягивается с австрийской стороны. Что касается австрийской стороны, то Министерство юстиции уже соответствующее постановление приняло об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела», — цитирует Шалленберга РИА Новости.

По его словам, завершить процесс экстрадиции можно будет только после окончания судебных разбирательств.

Ранее вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу Фирташа Соединённым Штатам.

В июне австрийский Верховный суд одобрил экстрадицию олигарха, обвиняемого в Соединённых Штатах во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.

Отмечалось, что его экстрадиции также требовала Испания, где Фирташа подозревали в отмывании денег и создании преступной группировки.