Белый дом оценил твит Трампа об экс-после США на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что твит президента США Дональда Трампа в адрес бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, которая даёт показания в конгрессе в рамках расследования по его импичменту, был не угрозой, а просто личным мнением.

«Твит не был угрозой свидетелю, это просто было мнение президента, на что он имеет право. Это не судебный, а двухпартийный политический процесс или, если говорить более точно, совершенно незаконный фарс, направленный против президента», — приводит РИА Новости слова Гришэм.

Ранее Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.

Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».

Ранее The Washington Post, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, писала, что Трамп лично добивался её отставки.