Трамп раскритиковал работу бывшего посла США на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
Трамп раскритиковал работу бывшего посла США на Украине
  • Reuters

«Где бы ни была Мари Йованович, всё выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?» — написал глава государства в Twitter.

Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».

Трамп напомнил, что назначение послов является правом президента.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, писала, что Трамп лично добивался её отставки.

В конце сентября сенатор Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему Госдеп сменил Йованович.

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