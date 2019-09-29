В сенате США потребовали от Помпео объяснить отставку посла на Украине

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Сенатор США от партии демократов Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему Госдеп сменил американского посла на Украине Мари Йованович.
В сенате США потребовали от Помпео объяснить отставку посла на Украине
  • Reuters

Соответствующее письмо конгрессмен направил Помпео, пишет The Hill.

«Почему посла США на Украине отозвали в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?» — спросил Менендес.

Ранее из опубликованной Белым домом стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стало известно, что американский лидер был недоволен Мари Йованович.

Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Она покинула пост одновременно с окончанием полномочий бывшего украинского президента Петра Порошенко.

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