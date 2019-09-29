В сенате США потребовали от Помпео объяснить отставку посла на Украине
- Reuters
Соответствующее письмо конгрессмен направил Помпео, пишет The Hill.
«Почему посла США на Украине отозвали в мае 2019 года? Вы одобрили это решение?» — спросил Менендес.
Ранее из опубликованной Белым домом стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стало известно, что американский лидер был недоволен Мари Йованович.
Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.
Она покинула пост одновременно с окончанием полномочий бывшего украинского президента Петра Порошенко.