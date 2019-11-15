Политолог прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанских высотах

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля.

«С точки зрения американской парадигмы ситуации абсолютно разные. Двойные стандарты — очень часто используемая американская тактика в международных отношениях», — считает эксперт.

Ранее Помпео, отвечая на вопрос о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля, заявил о «фактических обстоятельствах».

По его словам, «ситуация очевидно разная» и США совершенно чётко об этом сказали, когда было принято решение о признании Голанских высот.

Как отметил госсекретарь, Вашингтон просто признал «реальное положение и историю, которая существовала в этом конкретном месте».