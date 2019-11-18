В ЕС предложили защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

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Марта Литвинова
В Евросоюзе предлагают обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС). Необходимость таких мер, в частности, связывается с инвестициями России в средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в документе (с которым ознакомился RT) с поправками к проекту общего бюджета ЕС на 2020 финансовый год.

«Рассчитанный на два года проект возглавит Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в сотрудничестве с европейскими партнёрами. Его цель — обеспечить безопасность полётов средств гражданской авиации посредством внедрения комплексных мер безопасности и механизмов защиты от помех», — указывается в описании проекта ЕС. 

Согласно бюджету Евросоюза на 2020 год, на реализацию проекта планируется выделить €1,5 млн. Как утверждается в обосновании к данной статье расходов, необходимость таких мер объясняется растущими рисками для безопасности гражданской авиации, а также «крупными инвестициями» России в средства РЭБ. Утверждается, что цель вложений Москвы — «полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы».

Однако, как подчеркнул в разговоре с RT авиаэксперт, заслуженный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, российские системы РЭБ могут использоваться исключительно в военных целях и не представляют никакой опасности для европейской гражданской авиации.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы не направлены против гражданской авиации. Боевые подразделения ВВС, ВКС могут быть использованы против сил ПВО условного противника и против боевой авиации, если она выполняет полёты по маршрутам гражданской авиации», — отметил он.

Подробнее — в материале RT.

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