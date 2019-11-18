Ложные сигналы: в ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
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В бюджете ЕС на 2020 год появилась новая статья — пилотный проект для обеспечения устойчивости авиации к созданию помех и спуфингу (подмене навигационного сигнала ложным) в работе глобальной спутниковой навигационной системы. RT ознакомился с документом Европарламента, в котором содержатся поправки к бюджету Евросоюза на следующий финансовый год.
«Рассчитанный на два года проект возглавит Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в сотрудничестве с европейскими партнёрами. Его цель — обеспечить безопасность полётов средств гражданской авиации посредством внедрения комплексных мер безопасности и механизмов защиты от помех», — указывают в ЕП.
Согласно документу, в рамках проекта будут определены передовые практики применительно к деятельности контрольно-надзорных органов и работающих в этой сфере организаций, а также сформулированы общие рекомендации в отношении безопасности работы глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС).
На реализацию проекта планируется выделить €1,5 млн. Как утверждается в обосновании к предлагаемой статье расходов, необходимость таких мер объясняется растущими рисками для безопасности гражданской авиации, а также «крупными инвестициями» России в средства РЭБ.
«На протяжении многих лет эксперты по авиационной безопасности предупреждают о рисках для безопасности полётов гражданской авиации, связанных с киберугрозами, а также созданием простых и сложных помех в работе ГНСС. В последние годы российские военные направляют крупные инвестиции в средства и системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы полностью заглушить сигналы спутниковой и сотовой связи, автоматического зависимого наблюдения-вещания, FM- и GPS-сигналы и прочие», — утверждается в обосновании к финансированию проекта.
Однако, как подчеркнул в разговоре с RT авиаэксперт, заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов, российские системы РЭБ могут использоваться исключительно в военных целях и не представляют никакой опасности для европейской гражданской авиации.
«Российские средства радиоэлектронной борьбы не направлены против гражданской авиации. Боевые подразделения ВВС, ВКС могут быть использованы против сил ПВО условного противника и против боевой авиации, если она выполняет полёты по маршрутам гражданской авиации», — отметил он.
Как напомнил эксперт, средства РЭБ также используются и в странах Европы, причём располагаются они намного ближе к аэропортам и маршрутам полёта. Утверждения об опасности российских систем, подчеркнул он, не что иное, как сугубо политический, политизированный акт против России.
- Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ «Синица» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае
- РИА Новости
- © Денис Абрамов
«Тенденция обвинять Россию»
В то же время, как указывается в поправках к бюджету Евросоюза на следующий год, «некоторые государства-члены, в частности в Северном регионе, сообщают о росте числа инцидентов, связанных с нарушением безопасности в результате помех в работе ГНСС».
Так, в ноябре прошлого года Министерство обороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена из-за якобы действий военных России в Арктике.
За несколько же дней до этого премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS страны. По его словам, в ходе учений НАТО на севере Финляндии произошли «намеренные крупномасштабные сбои сигналов GPS».
По сообщениям немецкого новостного портала Deutsche Welle, в результате так называемого российского вмешательства пострадали финская часть Лапландии и северные районы Норвегии, расположенные вблизи границы с Россией, а норвежская региональная авиакомпания Widerøe подтвердила, что её пилоты столкнулись с нарушениями работы системы GPS. Однако авиакомпания указала, что в случае сбоев GPS-сигнала у пилотов гражданских самолётов есть альтернативные решения.
Комментируя обвинения в адрес Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ничего не знают о якобы причастности России к возникновению проблем с GPS.
«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — отмечал он.
Разработка Россией средств РЭБ стала ответом на угрозу со стороны войск НАТО, напомнил в беседе с RT заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник. Главная задача этих систем — обеспечить защиту страны.
«Гражданская авиация применяет GPS для навигации, но эти же сигналы могут использоваться и для наведения точного оружия. Для того, чтобы этого не произошло, и существуют электропомехи. Однако заявления о том, что российские средства РЭБ могут повлиять на гражданскую авиацию — это информационный вброс», — заключил он.