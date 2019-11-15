Трамп посетит Британию в декабре для участия в саммите НАТО

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Американский лидер Дональд Трамп посетит Великобританию с 2 по 4 декабря, где примет участие в саммите лидеров стран НАТО и встретится с британской королевой Елизаветой II.
Трамп посетит Британию в декабре для участия в саммите НАТО
  • Reuters

«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп отправятся в Соединённое Королевство с 2 по 4 декабря 2019 года для участия во встрече лидеров Организации Североатлантического договора (НАТО) и приёме, организованном Её Величеством королевой Елизаветой II в Букингемском дворце», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп также намерен обсудить «необходимость того, чтобы НАТО обеспечило свою готовность к угрозам завтрашнего дня, в том числе тем, которые исходят из киберпространства, тем, которые затрагивают критически важную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, и тем, которые исходят от терроризма».

7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон выразил мнение, что НАТО переживает «смерть мозга» и Европе пора самостоятельно решать свою судьбу.

Позднее Трамп заявил, что разочарован этим заявлением Макрона.

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