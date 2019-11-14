Путин рассказал о поставках С-400 в Индию

Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.

«Что касается поставок С-400, всё идёт по плану, индийский коллега не просил здесь что-то ускорять», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что «всё идёт нормально».

В сентябре вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что поставки Индии ЗРС С-400 будут осуществлены в течение 18—19 месяцев.

В октябре 2018 года в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стороны подписали контракт на поставку С-400 на сумму более $5 млрд.