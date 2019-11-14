В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил благодарность американским властям за отсутствие реакции на решение Мексики предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.

«Благодарю правительство США и Дональда Трампа за то, что не стали публично оценивать наше свободное и суверенное решение (предоставить убежище Моралесу. — RT)», — цитирует РИА Новости Обрадора.

10 ноября всё высшее руководство Боливии ушло в отставку на фоне протестов в стране.

Позднее Моралес заявил, что Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище.

12 ноября самолёт с Моралесом приземлился в Мехико.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о поддержке российской стороной решения Мексики предоставить экс-президенту Боливии политическое убежище.