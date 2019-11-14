Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

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Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Путин прокомментировал ситуацию в Боливии
  • kremlin.ru

«Безвластие. Вообще, напоминает Ливию», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что «прямого вторжения извне» нет.

«Но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это тревожный такой сигнал», — отметил он.

10 ноября всё высшее руководство Боливии на фоне протестов в стране ушло в отставку.

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес объявила, что президентские полномочия переходят к ней.

МИД России призвал все политические силы страны найти законный выход из кризиса.

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