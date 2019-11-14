Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС
«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнёр, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», — приводит ТАСС его слова.
Туск также отметил, что одним из основных испытаний для Евросоюза стала «агрессивная политика Кремля».
Ранее глава Евросовета заявил, что не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России, как этого хотел французский лидер Эммануэль Макрон.