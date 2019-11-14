Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза. Напротив, по его мнению, Москва является стратегической проблемой для ЕС.

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнёр, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», — приводит ТАСС его слова.

Туск также отметил, что одним из основных испытаний для Евросоюза стала «агрессивная политика Кремля».

Ранее глава Евросовета заявил, что не намерен убеждать Польшу изменить отношение к России, как этого хотел французский лидер Эммануэль Макрон.