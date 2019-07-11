Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
- Reuters
Как отметил Туск, распад Советского Союза «не был самой крупной геополитической катастрофой века».
«Находясь в Грузии, я хочу сказать чётко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских», — написал он в Twitter.
The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians.— Donald Tusk (@eucopresident) 11 июля 2019 г.
Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.
Опубликованный в конце 2018 года опрос показал, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР.
Президент США Дональд Трамп связывал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.