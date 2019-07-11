Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы

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Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы
  • Reuters

Как отметил Туск, распад Советского Союза «не был самой крупной геополитической катастрофой века».

«Находясь в Грузии, я хочу сказать чётко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских», — написал он в Twitter.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.

Опубликованный в конце 2018 года опрос показал, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР

Президент США Дональд Трамп связывал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.

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