Трамп объяснил распад СССР

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Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.

Заявление Трампа транслировали американские телекомпании.

«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР. — RT) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — сказал Трамп.

СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию страны. СССР прекратил своё существование в 1991 году.

В 2017 году президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, почему считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

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