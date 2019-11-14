В турецком Минфине заявили о плодотворных переговорах в Вашингтоне

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Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил о плодотворных переговорах между американской и турецкой делегациями в Вашингтоне.

«Мы сопровождали нашего президента в ходе визита в Вашингтон, который довольно важен с точки зрения турецко-американских отношений. Мы приняли участие в двусторонних встречах, которые прошли продуктивно», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Американский лидер выразил намерение обсудить с турецким коллегой возможность увеличения торгового оборота до $100 млрд, а также ситуацию с российскими С-400 и американскими самолётами F-35.

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