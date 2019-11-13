Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торгового оборота

Американский президент Дональд Трамп намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность увеличения торгового оборота до $100 млрд, а также ситуацию с российскими С-400 и американскими самолётами F-35.

«Мы полагаем, что можем достичь $100 млрд, сейчас у нас около $20 млрд», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Эрдоган прибыл в Белый дом на встречу с Трампом.

Переговоры глав государств должны продлиться не менее трёх часов, после чего президенты намерены дать совместную пресс-конференцию.

Как писала газета The Washington Post, Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами С-400.