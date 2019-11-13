Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торгового оборота
- Reuters
«Мы полагаем, что можем достичь $100 млрд, сейчас у нас около $20 млрд», — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее Эрдоган прибыл в Белый дом на встречу с Трампом.
Переговоры глав государств должны продлиться не менее трёх часов, после чего президенты намерены дать совместную пресс-конференцию.
Как писала газета The Washington Post, Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами С-400.