Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торгового оборота

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность увеличения торгового оборота до $100 млрд, а также ситуацию с российскими С-400 и американскими самолётами F-35.
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торгового оборота
  • Reuters

«Мы полагаем, что можем достичь $100 млрд, сейчас у нас около $20 млрд», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Эрдоган прибыл в Белый дом на встречу с Трампом.

Переговоры глав государств должны продлиться не менее трёх часов, после чего президенты намерены дать совместную пресс-конференцию.

Как писала газета The Washington Post, Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить