Песков прокомментировал ситуацию вокруг процесса по импичменту Трампа

Ситуация вокруг начавшегося в США процесса по импичменту американского лидера Дональда Трампа не касается России, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не наше дело... Мы не берёмся комментировать то, что происходит сейчас вокруг импичмента», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в деле вокруг импичмента Трампа «очень много всего надуманного» и «ничтожно мало» того, что было бы похоже на правду.

«Различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего... что имело какое-то отношение к правде и к реальности», — заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп пообещал на текущей неделе опубликовать стенограмму своего апрельского телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

31 октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о переходе к публичной фазе расследования об импичменте Трампу.