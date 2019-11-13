Песков прокомментировал ситуацию вокруг процесса по импичменту Трампа

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Ситуация вокруг начавшегося в США процесса по импичменту американского лидера Дональда Трампа не касается России, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал ситуацию вокруг процесса по импичменту Трампа
  • РИА Новости

«Это абсолютно не наше дело... Мы не берёмся комментировать то, что происходит сейчас вокруг импичмента», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в деле вокруг импичмента Трампа «очень много всего надуманного» и «ничтожно мало» того, что было бы похоже на правду.

«Различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего... что имело какое-то отношение к правде и к реальности», — заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп пообещал на текущей неделе опубликовать стенограмму своего апрельского телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

31 октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о переходе к публичной фазе расследования об импичменте Трампу.

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