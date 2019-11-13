Захарова заявила о начале мировой конкуренции за внимание стран Африки

В мире разворачивается качественно новая конкуренция за Африканский континент, о чём свидетельствуют целый ряд показателей, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно. По целому ряду показателей идёт или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент», — сказала она во время выступления на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции». Её слова приводит ТАСС.

Захарова подчеркнула, что если ранее борьба шла за ресурсы стран Африки, то сегодня — за внимание этих государств.

«Речь идёт о включении в орбиту собственных интересов целого ряда регионов, стран, организаций, объединений», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

При этом тот факт, что для 80% населения Африки радио — всё ещё основной способ получения информации, «совершенно меняет расклад мировой информационной повестки», указала дипломат.

Также подведены итоги саммита и экономического форума Россия — Африка, состоявшегося 23 и 24 октября в Сочи.

В ходе мероприятий были заключены соглашения на сумму более 800 млрд рублей. Как отметил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, Россия в ближайшие годы вдвое увеличит поставки продовольственной продукции в страны Африки.

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Фарит Мухаметшин рассказал ФАН об интересе российских бизнесменов к этому континенту.