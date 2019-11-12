Буркову грозит до 30 лет лишения свободы в США
Как отмечается, вопрос об аресте Буркова до суда будет решаться в пятницу, 15 ноября.
Агентство уточняет, что россиянину грозит до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам.
Ранее в американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
В МИД России отметили, что выдача израильскими властями россиянина США вопреки запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину идёт вразрез с партнёрскими отношениями.