В Германии нашли мины и гранаты времён Первой и Второй мировых войн

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Немецкие полицейские обнаружили мины и гранаты времён Первой и Второй мировых войн в ходе обыска квартиры в городе Магдебург.
В Германии нашли мины и гранаты времён Первой и Второй мировых войн
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных правоохранительных органов.

Уточняется, что обыск проходил в квартире 33-летнего жителя города, подозреваемого в нарушении закона о контроле над оружием.

«В квартире офицеры обнаружили большое количество вооружений и деталей оружия, такие как мины и гранаты, в основном времён Первой и Второй мировых войн», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны. 

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