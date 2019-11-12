В Германии нашли мины и гранаты времён Первой и Второй мировых войн

Немецкие полицейские обнаружили мины и гранаты времён Первой и Второй мировых войн в ходе обыска квартиры в городе Магдебург.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных правоохранительных органов.

Уточняется, что обыск проходил в квартире 33-летнего жителя города, подозреваемого в нарушении закона о контроле над оружием.

«В квартире офицеры обнаружили большое количество вооружений и деталей оружия, такие как мины и гранаты, в основном времён Первой и Второй мировых войн», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны.