В Канаде вандалы осквернили мемориал солдатам Первой мировой войны
- Reuters
Об этом сообщает Global News.
Отмечается, что злоумышленники осквернили мемориальный комплекс, который находится в центральной части города перед зданием мэрии. По данным телеканала, неизвестные написали: «Ye broke faith with us».
Уточняется, что данная фраза есть в знаменитом стихотворении канадского поэта, участника Первой мировой войны Джона Макрея «На полях Фландрии».
В настоящий момент полиция разыскивает вандалов.
Ранее в Париже неизвестные вандалы осквернили монумент «Букет тюльпанов» скульптора Джеффа Кунса.