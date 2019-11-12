В Канаде вандалы осквернили мемориал солдатам Первой мировой войны

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В Торонто неизвестные осквернили мемориал канадским солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны.
В Канаде вандалы осквернили мемориал солдатам Первой мировой войны
  • Reuters

Об этом сообщает Global News.

Отмечается, что злоумышленники осквернили мемориальный комплекс, который находится в центральной части города перед зданием мэрии. По данным телеканала, неизвестные написали: «Ye broke faith with us».

Уточняется, что данная фраза есть в знаменитом стихотворении канадского поэта, участника Первой мировой войны Джона Макрея «На полях Фландрии».

В настоящий момент полиция разыскивает вандалов.

Ранее в Париже неизвестные вандалы осквернили монумент «Букет тюльпанов» скульптора Джеффа Кунса. 

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