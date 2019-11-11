В Париже вандалы осквернили посвящённую жертвам терактов скульптуру

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В Париже неизвестные вандалы осквернили монумент «Букет тюльпанов» скульптора Джеффа Кунса. Этот памятник был воздвигнут в память жертв терактов во французской столице в ноябре 2015 года.

Об этом сообщает Le Figaro.

Уточняется, что неизвестные нанесли надпись на основание скульптуры. Полиция уже начала расследование по факту произошедшего.

По данным издания, торжественное открытие монумента состоялось 4 октября этого года. Он находится между Пти-Пале и площадью Согласия в Париже.

Отмечается, что установка скульптуры вызвала неоднозначную реакцию у парижан. В частности, хоть она и была установлена благодаря частным пожертвованиям, ответственность за дорогостоящее содержание памятника была возложена на мэрию города.

Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.

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