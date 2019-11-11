В Париже вандалы осквернили посвящённую жертвам терактов скульптуру
Об этом сообщает Le Figaro.
Уточняется, что неизвестные нанесли надпись на основание скульптуры. Полиция уже начала расследование по факту произошедшего.
По данным издания, торжественное открытие монумента состоялось 4 октября этого года. Он находится между Пти-Пале и площадью Согласия в Париже.
Отмечается, что установка скульптуры вызвала неоднозначную реакцию у парижан. В частности, хоть она и была установлена благодаря частным пожертвованиям, ответственность за дорогостоящее содержание памятника была возложена на мэрию города.
Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.