Хейли призвала сторонников импичмента Трампа дождаться выборов

Короткая ссылка
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала стремление ряда американских политиков отстранить главу государства Дональда Трампа.
Хейли призвала сторонников импичмента Трампа дождаться выборов
  • Reuters

«Импичмент — это худшее, что вы можете сделать с госслужащим. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что никакого расследования не было», — сказала экс-дипломат в эфире Today.

По её словам, в этой ситуации сложно представить импичмент применимым.

«До выборов осталось меньше года, вместо этого лучше позвольте решать людям. Пусть они послушают выступление, но дайте им право решить», — добавила Хейли.

Ранее Трамп подтвердил, что намерен на текущей неделе представить общественности содержание своего апрельского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента Трампу переходит к публичной фазе.

Эта инициатива предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому комитету продолжать такие расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить