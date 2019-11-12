Хейли призвала сторонников импичмента Трампа дождаться выборов

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала стремление ряда американских политиков отстранить главу государства Дональда Трампа.

«Импичмент — это худшее, что вы можете сделать с госслужащим. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что никакого расследования не было», — сказала экс-дипломат в эфире Today.

Former U.N. ambassador Nikki Haley says that she doesn't believe Trump's conduct with regards to Ukraine warrants impeachment, "we are less than a year away from an election, let the people decide." pic.twitter.com/maUKLQVMVv — TODAY (@TODAYshow) November 12, 2019

По её словам, в этой ситуации сложно представить импичмент применимым.

«До выборов осталось меньше года, вместо этого лучше позвольте решать людям. Пусть они послушают выступление, но дайте им право решить», — добавила Хейли.

Ранее Трамп подтвердил, что намерен на текущей неделе представить общественности содержание своего апрельского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента Трампу переходит к публичной фазе.

Эта инициатива предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому комитету продолжать такие расследования.