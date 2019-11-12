Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы. Данное заявление было сделано на открытии II Парижского форума мира.
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы
  • Reuters

«Я думаю, что мы проходим беспрецедентный кризис нашей международной системы», — сказал французский лидер.

По его словам, он связан «с совершенно новыми вызовами и врождёнными недостатками» европейской системы, которые, «соединившись вместе, вызвали уникальную химическую реакцию».

Как отметил Макрон, речь идёт о кризисе мировой политической и экономической системы.

Ранее Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. 

Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласились с его позицией.

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