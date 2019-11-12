Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы
- Reuters
«Я думаю, что мы проходим беспрецедентный кризис нашей международной системы», — сказал французский лидер.
По его словам, он связан «с совершенно новыми вызовами и врождёнными недостатками» европейской системы, которые, «соединившись вместе, вызвали уникальную химическую реакцию».
Как отметил Макрон, речь идёт о кризисе мировой политической и экономической системы.
Ранее Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласились с его позицией.