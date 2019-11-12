Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы. Данное заявление было сделано на открытии II Парижского форума мира.

«Я думаю, что мы проходим беспрецедентный кризис нашей международной системы», — сказал французский лидер.

По его словам, он связан «с совершенно новыми вызовами и врождёнными недостатками» европейской системы, которые, «соединившись вместе, вызвали уникальную химическую реакцию».

Как отметил Макрон, речь идёт о кризисе мировой политической и экономической системы.

Ранее Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга». По его мнению, Европа должна начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласились с его позицией.