Дипломат США рассказал о запрете Трампа заявлений о Керченском проливе

Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон рассказал, что американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дома публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Стенограмма слушаний Андерсона на закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе Палаты представителей США опубликована National Public Radio (NPR).

«В то время как мои коллеги в Госдепартаменте США быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение (ситуации в Керченском проливе. — RT), сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию... президент (Трамп. — RT) наложил запрет на любые заявления», — сообщил американский дипломат.

По его словам, это могло быть обусловлено «желанием получить больше информации» об инциденте.

«Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах», — уточнил Андерсон.

Он также отметил, что хотя на следующий день с заявлениями выступили американский госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли, официальной реакции из Белого дома так и не последовало.

Ранее МИД Украины запросил у России сообщить время и место для организации возврата задержанных при инциденте в Керченском проливе судов.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе в связи с нарушением государственной границы России.

В сентябре военнослужащие были переданы Украине в рамках обмена Москвы и Киева удерживаемыми лицами.