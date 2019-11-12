Макрон сообщил о телефонном разговоре с Трампом

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии, а также Иран и НАТО и договорился с ним о встрече до саммита НАТО, который состоится в Лондоне 3—4 декабря.

«(Провёл. — RT) отличную беседу по телефону с президентом Трампом сегодня вечером: Сирия, Иран, НАТО. Мы отметили схожесть своих позиций по многим вопросам и договорились встретиться до саммита НАТО в Лондоне», — написал французский лидер в Twitter.

Ранее Макрон заявил, что НАТО переживает состояние «смерти мозга», а Европа находится «на краю пропасти» и не может больше полагаться на военную помощь США.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, отметил, что НАТО всегда будет угрожать устаревание, если альянс не будет развиваться в соответствии с актуальными вызовами.

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