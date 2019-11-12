В Ла-Пасе эвакуировали парламент Боливии из-за беспорядков

В боливийской столице Ла-Пасе эвакуировали парламент на фоне возобновившихся беспорядков, сообщает газета Pagina 7.

По информации издания, в протестах участвуют сторонники подавшего в отставку лидера страны Эво Моралеса.

Сообщается, что протестующие также практически полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто.

Ранее Мексика предоставила Моралесу политическое убежище.

11 ноября Моралес объявил об отставке на фоне протестов в стране после подсчёта голосов на президентских выборах. Вслед за ним свой пост покинули вице-президент, глава сената, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов.