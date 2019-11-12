В Ла-Пасе эвакуировали парламент Боливии из-за беспорядков

Короткая ссылка
В боливийской столице Ла-Пасе эвакуировали парламент на фоне возобновившихся беспорядков, сообщает газета Pagina 7.

По информации издания, в протестах участвуют сторонники подавшего в отставку лидера страны Эво Моралеса.

Сообщается, что протестующие также практически полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто.

Ранее Мексика предоставила Моралесу политическое убежище.

11 ноября Моралес объявил об отставке на фоне протестов в стране после подсчёта голосов на президентских выборах. Вслед за ним свой пост покинули вице-президент, глава сената, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить