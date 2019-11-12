Моралес принял предложение Мексики о политическом убежище

Ушедший в отставку лидер Боливии Эво Моралес принял предложение Мексики и официально запросил политическое убежище у этой страны, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

«МИД Мексики принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД Мексики.

По словам Эбрарда, он только что переговорил с Моралесом по телефону, и тот принял предложение Мексики об убежище.

В МИД Мексики отметили, что «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой» в Боливии.

«Мы уже обратились в МИД Боливии, чтобы в соответствии с международным нормами Моралесу был гарантирован безопасный проезд», — уточнил глава мексиканского внешнеполитического ведомства.

Ранее Мексика выразила готовность предоставить Моралесу убежище на территории посольства в боливийской столице Ла-Пасе.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что не получали от руководства Боливии запроса о предоставлении убежища в России.