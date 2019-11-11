Мексика предложила Моралесу убежище на территории своего посольства

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о готовности мексиканской стороны предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу на территории посольства страны в боливийской столице Ла-Пасе.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Мексика, согласно своей традиции предоставления убежища и невмешательства, приняла на территории посольства в Ла-Пасе 20 боливийских чиновников и депутатов. Предлагаем убежище также и Эво Моралесу», — написал он.

Ранее Моралес заявил об уходе в отставку. Вслед за ним свой пост покинул и вице-президент страны Альваро Гарсия Линера.

23 октября Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов, начавшихся после подсчёта голосов на президентских выборах.