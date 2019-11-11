Мексика предложила Моралесу убежище на территории своего посольства
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Мексика, согласно своей традиции предоставления убежища и невмешательства, приняла на территории посольства в Ла-Пасе 20 боливийских чиновников и депутатов. Предлагаем убежище также и Эво Моралесу», — написал он.
Ранее Моралес заявил об уходе в отставку. Вслед за ним свой пост покинул и вице-президент страны Альваро Гарсия Линера.
23 октября Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов, начавшихся после подсчёта голосов на президентских выборах.