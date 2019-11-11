Песков: Моралес не просил убежища в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто из руководства Боливии не запрашивал убежища в России, включая ушедшего в отставку президента Эво Моралеса.

«Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище», — сказал Песков.

Песков добавил, что ситуация в Боливии не повлияет на поездку российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС в Бразилии.

Ранее президент Боливии Эво Моралес и ряд других представителей высшего руководства страны подали в отставку на фоне протестов в стране. МИД России прокомментировал смену власти в Боливии.