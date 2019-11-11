Госдеп: у США нет фаворитов среди кандидатов в президенты Боливии

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Представитель Госдепартамента США заявил, что у Соединённых Штатов «нет предпочтений» среди кандидатов в президенты в Боливии. По его словам, Вашингтон надеется на соблюдение демократической процедуры при проведении выборов.

«У нас нет предпочтений среди кандидатов. Мы фокусируемся на том, чтобы были соблюдены демократические процедуры», — приводит РИА Новости его слова.

По словам чиновника, президентские выборы в Боливии должны проходить в соответствии с действующей Конституцией страны.

Ранее президент Боливии Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса важным моментом для западного полушария, а также сигналом властям Венесуэлы и Никарагуа.

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