В Госдуме прокомментировали слова Помпео о военной помощи Украине

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон поставлял украинцам оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о военной помощи Украине
  • РИА Новости

«Это ещё раз подтверждает, что США не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, ни перед какими международными институтами... В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало», — заявил депутат.

Он отметил, что не стоит ждать ответа международного сообщества на подобное заявление.

«Американцы понимают, что сегодня никакого международного сообщества, которое могло бы повлиять на них, не существует», — подчеркнул Шерин, добавив, что международное сообщество должно «объявить проведение расследования» и сделать выводы, которые могли бы привести к определённым санкциям.

Ранее Помпео в интервью WCSC рассказал, что Соединённые Штаты дали украинцам «настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими».

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