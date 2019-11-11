Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

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Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
  • Reuters

«Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими», — заявил Помпео.

Он отметил, что гордится политикой администрации США по Украине.

Ранее Помпео заявил, что дело обеспечения мира и стабильности на Украине — это «проект», над которым США давно работают и которому привержены, указав на успехи администрации Трампа в укреплении обороноспособности Киева.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

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