Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

«Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими», — заявил Помпео.

Он отметил, что гордится политикой администрации США по Украине.

Ранее Помпео заявил, что дело обеспечения мира и стабильности на Украине — это «проект», над которым США давно работают и которому привержены, указав на успехи администрации Трампа в укреплении обороноспособности Киева.

В свою очередь, советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.