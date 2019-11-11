В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

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В берлинском районе Хеллерсдорф была обезврежена бомба весом 250 кг, сохранившаяся со времён Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция Берлина.
В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
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«В 14:53 (16:53 мск. — RT) произведён контролируемый взрыв вырезанного детонатора. Обезвреживание прошло успешно, ограничительные меры сняты и жители Хеллерсдорфа могут снова вернуться в свои дома», — информирует ведомство в Twitter.

Ранее сотрудники правоохранительных органов заявили, что около 13 тыс. человек будут эвакуированы в связи с работами по обезвреживанию бомбы.

В августе агентство «Крыминформ» передавало, что в Крыму спасатели обезвредили осколочную авиационную бомбу весом 20 кг.

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