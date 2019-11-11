В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

В берлинском районе Хеллерсдорф была обезврежена бомба весом 250 кг, сохранившаяся со времён Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция Берлина.

«В 14:53 (16:53 мск. — RT) произведён контролируемый взрыв вырезанного детонатора. Обезвреживание прошло успешно, ограничительные меры сняты и жители Хеллерсдорфа могут снова вернуться в свои дома», — информирует ведомство в Twitter.

14.53 Uhr erfolgte die kontrollierte Sprengung des herausgeschnittenen Zünders. Die Entschärfung verlief erfolgreich, die Absperrmaßnahmen wurden beendet und die Menschen in #Hellersdorf dürfen wieder zurück in ihre Wohnungen.#Weltkriegsbombe — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 11, 2019

Ранее сотрудники правоохранительных органов заявили, что около 13 тыс. человек будут эвакуированы в связи с работами по обезвреживанию бомбы.

В августе агентство «Крыминформ» передавало, что в Крыму спасатели обезвредили осколочную авиационную бомбу весом 20 кг.