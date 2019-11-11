В Берлине эвакуируют 13 тысяч человек из-за бомбы времён войны

В Берлине из-за обезвреживания бомбы времён Второй мировой войны эвакуируют в районе Хеллерсдорф 13 тыс. человек.

«Около 13 тыс. человек эвакуируют примерно с 9:30 (11:30 мск), чтобы наши специалисты могли обезвредить 250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны», — говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.

Ранее власти немецкого города Кёльн эвакуировали порядка 8,6 тыс. человек из-за бомбы времён Второй мировой войны.

25 июня портал «Крыминформ» передавал, что в Крыму были обезврежены две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.